Henry defende Xavi: «Se o Barcelona tivesse outro treinador o vulcão iria entrar em erupção»

Did Xavi get the Barcelona job too early?



Thierry Henry tells @Carra23 Barcelona's boss can't be compared to Steven Gerrard. pic.twitter.com/HPqaKvhLsO — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) October 26, 2022

O Barcelona não vai passar da fase de grupos da Liga dos Campeões pela segunda época consecutiva e de novo com Xavi Hernández no comando da equipa. Contudo, Thierry Henry, antigo jogador dos catalães, isenta de culpas o ex-companheiro de equipa no clube espanhol."No final de contas, os resultados são o que conta e deu para ver isso recentemente em Inglaterra, com o despedimento de Steven Gerrard. Mas se neste momento o Barcelona tivesse outro treinador, o vulcão iria entrar em erupção. Seria pior do que agora", começou por referir na 'CBS'.O antigo internacional francês lembrou ainda uma "grande oportunidade" falhada por Lewnadowski, na derrota por 2-0 em Munique, e um lance controverso a envolver Dumfries, num dos jogos com o Inter, para realçar que as exibições do Barcelona não mereciam esta eliminação precoce da prova."Na Liga são segundos. Mas vão julgar-se sempre quando és treinador do Barcelona. Quando és treinador nunca tens tempo e o Barcelona apostou tudo na Liga dos Campeões, precisa desse dinheiro", frisou.