Histórico do Barcelona revela que esteve perto do Real Madrid: «E depois apareceu Ronaldo...»

Histórico central do Barcelona e uma das figuras que defendeu as cores dos catalães no centro da defesa ao lado de Carles Puyol, Rafa Márquez revelou, em entrevista ao programa 'El Chiringuito', que esteve perto de assinar pelo eterno rival dos blaugrana, o Real Madrid, garantindo que tal só não aconteceu graças à decisão dos merengues de contratar os 'galáticos'. O mexicano falou ainda do atual momento dos culé, aproveitando para sublinhar que, para si, Messi não é o melhor jogador da história.





"A minha relação com Messi foi muito boa. Não éramos grandes amigos, mas sempre tivemos uma relação cordial. Tínhamos uma personalidade parecida, éramos os dois calados fora de campo, mas lá dentro acabávamos por nos transformar. Mas Ronaldinho... tinha capacidades distintas, era magia, festa, alegria. Claro que Messi é um fora de série, mas o melhor jogador da história é Pelé. Lewandowski tem sido o mais regular e é um dos favoritos à Bola de Ouro e à Liga dos Campeões", referiu, antes de mencionar o momento de crise que os catalães atravessam, revelando que recebeu... um convite da direção."Fui convidado para treinar os escalões inferiores, sim. Estivemos a falar, mas preciso do curso de treinador. É lamentável este momento que o clube vive. É altura de os apoiar, nos bons e nos maus momentos. Vai demorar um bom tempo para voltarem ao que estávamos habituados...", lamentou.Márquez, que atualmente vive em Madrid e esteve perto de assinar pela formação da capital espanhola, disse ainda que é "frequentemente conhecido" na rua, e que apesar de ser "culé até morrer", vários adeptos merengues o elogiam por ter sido um "bom jogador"."Estive muito perto de chegar ao Real Madrid. No meu segundo ano no Monaco estivemos em negociações, mas foram-se prolongando até ao momento em que contrataram os galáticos. Depois apareceu o Ronaldo [Nazário] e acabei por não ir. Como mexicano tinha como ídolo o Hugo Sánchez, que jogou lá, e pensei em ir também. Mas quando chegas a esta instituição [Barcelona] apaixonas-te; mudei todas as minhas ideias e o meu coração vai ser sempre culé", concluiu.Atualmente com 42 anos e já longe dos relvados, Márquez faz parte de um restrito lote de jogadores que participaram em cinco edições de um Mundial, juntamente com Antonio Carbajal, Gianluigi Buffon e Lothar Matthäus.