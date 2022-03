Stoichkov e o Real Madrid-Barcelona: «Xavi venceu Ancelotti em tudo»

Hristo Stoichkov, lendário avançado do Barcelona, analisou o que aconteceu no clássico com o Real Madrid - que terminou com a goleada dos catalães por 4-0 no Santiago Bernabéu - e sublinhou que a equipa de Xavi Hernández fez "um jogo completo em todos os aspetos"."A mensagem de Xavi chegou aos jogadores e eles jogam como se estivessem em casa. Pedri recuperou mais bolas do que os quatro [médios] do Real Madrid. De Jong demonstrou que quando a equipa está bem há muitos jogadores. Os três do ataque trabalharam muito. O jogo será lembrado por muito tempo. É um jogo completo em todos os aspetos. Xavi venceu Ancelotti em tudo. Física, tática e mentalmente", frisou ao Radioestadio da 'Onda Cero'."Vi o aquecimento das duas equipas e os rostos estavam totalmente diferentes. Alguns concentrados e outros com risos, brincadeiras, 'salto alto'. Araújo deixou claro a Vinicius por onde não iria passar. Fez um ótimo trabalho", acrescentou.Já sobre Dembélé, que termina contrato no final desta época, o antigo avançado búlgaro não tem dúvidas: "Eu não renovaria com Dembelé. Se ele quiser renovar, deixem-no sair agora e ele que diga que quer ficar. Não conhece a história do clube. Em dois, três jogos ele joga bem. Tem qualidade e tens de tirar partido dele até ao final do contrato."