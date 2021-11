Imprensa espanhola avança que contratação de Dani Alves já foi aprovada por Xavi

Dani Alves está cada vez mais perto de ser reforço do Barcelona . Segundo informação avançada pelo 'Sport', tanto a direção dos catalães como Xavi já terão dado o aval para a contratação do lateral brasileiro, uma vez que o treinador espanhol considera haver "mais pontos positivos do que negativos" na sua chegada.Primeiramente, o facto de o jogador aceitar ser reforço sem custos adicionais, por estar "consciente dos problemas económicos do clube", é bem visto pelos blaugrana. De resto, Dani Alves continua a demonstrar uma forma física de um atleta capaz de competir ao mais alto nível, além de ser um elemento que, segundo os responsáveis do Barça, pode "fortalecer o ambiente no grupo".Por outro lado, o lateral de 38 anos só poderá voltar aos relvados no início da próxima temporada. Está sem clube desde setembro, depois de ter rescindido contrato com o São Paulo , e apesar de poder assinar em janeiro, só poderá jogar mais de cinco meses depois.