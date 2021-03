Ingleses revelam cláusula que 'impede' o Barcelona de contratar ao Liverpool até final do ano

Philippe Coutinho foi contratado pelo Barcelona no verão de 2018 e rendeu de imediato 160 milhões de euros aos cofres do Liverpool, mas o internacional brasileiro tem permitido ao atual campeão inglês continuar receber dinheiro por causa de cláusulas relacionadas com objetivos, como a da conquista da Champions - conseguida o ano passado no Bayern Munique.





Depois de Mascherano (2010) e Luis Suárez (2014) o brasileiro tornava-se o terceiro craque a deixar Anfield para rumar ao Camp Nou e os responsáveis dos reds, face ao constante 'assédio' catalão às suas estrelas, trataram de precaver-se. Assim, segundo o 'Mirror', o diretor desportivo do Liverpool, Michael Edwards, decidiu incluir uma cláusula no negócio de Coutinho que praticamente impede o Barcelona de voltar a contratar um jogador ao reds até ao final deste ano de 2021.Se os blaugrana quiserem fazê-lo, além de pagarem o valor de transferência acordado entre os clubes por um determinado atleta, terão ainda de desembolsar perto de 93 milhões de euros. A verdade é que até hoje o Barça não voltou a 'pescar' em Anfield e, tendo em conta as dificuldades financeiras conhecidas no clube onde atua o português Francisco Trincão, é algo que dificilmente irá acontecer nos próximos meses.