Iniesta: «Adoraria regressar ao Barcelona, mas não sei em que função»

Andrés Iniesta deixou o Barcelona em 2018 para rumar aos japoneses do Vissel Kobe, mas tenciona regressar ao clube espanhol. A revelação foi feita pelo médio, de 38 anos, esta segunda-feira em entrevista à 'La Gazzetta dello Sport'."Vou continuar mais um ano aqui [no Japão] e depois logo veremos. Adoraria voltar ao Barcelona, que é a minha casa, mas ainda não sei em que função: treinador, diretor desportivo ou algo do género. De qualquer forma, primeiro tenho de treinar e, por enquanto, ainda me vejo como jogador", confessou."É bonito pensar que alguém que foi e deu tanto a um clube pode continuar a fazê-lo mesmo que pare de jogar, mas devem reunir-se as condições certas para isso. Não posso dizer: 'Não vou fazer nada, mas deixem-me voltar'", acrescentou.Questionado sobre um possível regresso de Messi à Catalunha, Iniesta não se mostrou muito confiante de que possa suceder. "De longe, vejo isso como algo complicado. No entanto, no futebol nunca se sabe", frisou.