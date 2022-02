Iniesta: «O Barcelona é a minha casa, mas é difícil saber o que pode acontecer no futuro»

Andrés Iniesta não esquece os tempos que passou ao serviço do Barcelona. O espanhol, atualmente no Vissel Kobe do Japão, revelou o desejo de "voltar" aos blaugrana no futuro, garantindo que "ajudar a instituição" era algo que o encantaria. O médio falou ainda, em conversa com Gerard Romero, de Pedri, Gavi e Nico, as próximas jovens promessa dos catalães."Gostaria muito de voltar [ao Barcelona], mas é difícil saber o que acontecerá no futuro. É a minha casa, mas nos dias de hoje gosto de pensar em jogar futebol, é o que mais me fascina. Não sei onde o que farei quando me retirar. Muitas vezes passa-me pela cabeça tirar o curso de treinador ou preparar-me para ser diretor desportivo, gostava de ficar ligado ao futebol", confessou Iniesta - numa ideia que até foi lançada por Laporta -, antes de revelar os seus desejos para a equipa comandada por Xavi."Que a equipa jogue bem e acumule pontos. E que o consigam assim que possível. Tudo necessita de um tempo. Tudo. Qualquer método. Pouco a pouco vão aparecendo coisas muito positivas e os resultados vão acompanhar".O médio espanhol aproveitou ainda para salientar a qualidade de Pedri, mas também não esqueceu outros dois 'produtos' da academia blaugrana. "Será seguramente uma referência no clube e na seleção. Já falei com ele acerca de várias situações que também vivi, como as comparações com os outros. Ele só tem de ser ele próprio, desfrutar como já o faz. Gavi e Nico são dois futebolistas com um talento e capacidades físicas brutais. Estão a responder de forma incrível a toda esta situação que o clube vive. É preciso não esquecer a idade deles...", terminou.