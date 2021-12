Inscrição de Ferran Torres nas mãos de... Coutinho e Umtiti

O Barcelona pode ter fechado e já anunciado a contratação de Ferran Torres por 55 milhões de euros, mas a sua estreia pode ainda demorar. É que, segundo escreve o 'Sport', os catalães ainda não podem inscrever o jogador e muito provavelmente só o poderão fazer caso consigam 'despachar' alguns dos futebolistas mais bem pagos que não contam para Xavi: Samuel Umtiti e Philippe Coutinho.De acordo com o referido jornal, ambos têm bastantes interessados, mas o problema passa essencialmente pelos salários que ambos auferem, que nenhum clube parece disposto (e até ter condições) a pagar. Por isso, ou baixam as suas pretensões ou poderão deixar o Barcelona num caso bastante bicudo. É que a Liga espanhola já deixou claro que não irá abrir exceções e os possíveis reforços dos catalães apenas serão inscritos caso as regras do Fair Play Financeiro seja cumpridas.O Barcelona até pode ter dinheiro para contratar - fruto da injeção de capital via Goldman Sachs -, mas o problema principal será sempre a folha salarial, que no caso dos catalães está mais do que preenchida.