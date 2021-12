Insólito: a "regra estúpida" que impede Xavi de jogar com mais miúdos da formação do Barça

Xavi Hernández explicou esta segunda-feira o motivo que o levou a não colocar em campo mais do que três jogadores da formação do Barcelona na vitória (3-2) sobre o Elche, na mais recente ronda do campeonato espanhol. Em causa, está o facto de o regulamento da Liga não permitir que uma equipa coloque mais do que três jogadores dos escalões de formação em campo que não tenham estatuto de primeira equipa.

"No outro dia não coloquei mais jogadores da formação em campo por causa de uma regra [que existe nos regulamentos da Liga espanhola]. Quem me avisou disso foi o delegado Carles Naval. É uma regra estúpida porque não permite a progressão de futebolistas que podem jogar na primeira equipa. Queremos que alguns deles tenham estatuto de primeira equipa já em janeiro", atirou o técnico dos culé, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de terça-feira [amanhã] frente ao Sevilha, em jogo de atraso relativo à 4.ª jornada do campeonato espanhol.