Insólito: defesa do Barcelona 'esqueceu-se' que estava a jogar futebol e recebeu um passe... com as duas mãos

Corria o minuto 45'+3 no Getafe-Barcelona (0-0) deste domingo quando Ronald Araújo protagonizou, logo na 1.ª jornada da LaLiga, aquele que já promete ser um dos momentos mais insólitos do ano. O uruguaio, que ontem atuou como lateral, desmarcava-se no corredor direito do ataque dos catalães quando recebeu um passe com força a mais de um companheiro. Ora, ao aperceber-se que a bola lhe ia passar por cima, e numa altura em que ainda estava bem dentro das quatro linhas, Araújo resolveu agarrar a bola com as mãos. A sua reação ao aperceber-se do que tinha feito... diz tudo.