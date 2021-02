Sergi Roberto testou 26 vezes positivo à Covid-19

Afastado dos relvados desde 21 de novembro do último ano, altura em que o Barcelona perdeu por 0-1 diante do Atlético Madrid, Sergi Roberto confirmou ontem, terça-feira, frente ao Athletic Bilbao, o seu regresso à competição.

De acordo com o programa 'Once', da Esport 3, depois de mais de dois meses ausente por uma lesão muscular, o médio espanhol - que também atua na lateral-direita defensiva -, testou 26 vezes positivo ao novo coronavírus, tendo sido impossibilitado de regressar ao complexo desportivo do clube catalão para dar início à sua recuperação. Por risco de contágio aos seus companheiros de equipa, Sergi Roberto foi recomendado pelo clube a tratar-se fisicamente em casa, com auxílio de aparelhos fornecidos pelos catalães, antes de testar negativo à Covid-19.

O regresso ao centro de treinos do Barcelona deu-se a semana passada, tendo sido prontamente convocado e eleito para os últimos 23 minutos da vitória por 2-1 diante do Athletic Bilbao.