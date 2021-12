Joan Laporta: «Dembelé é melhor do que Mbappé»

As negociações para a renovação de contrato de Dembelé com o Barcelona ainda estão longe de concluídas mas Joan Laporta, presidente do clube da Catalunha, acredita que as duas partes vão chegar a um entendimento."Temos uma relação muito boa com Dembélé e ele quer ficar. Nós também queremos porque ele é um grande jogador. São situações que obrigam a uma negociação com os representantes do jogador porque eles querem o melhor para ele. Dembelé entusiasma-me, para mim é melhor do que Mbappé", referiu Laporta.Dembélé, de 24 anos, não tem tido uma passagem perfeita por Espanha. Chegou ao clube em 2017 a troco de 135 milhões de euros, pagos ao Borussia Dortmund. Apesar do seu talento, o francês tem tido várias lesões de longa duração que não lhe permitiram ter a regularidade necessária para se assumir como indiscutível na equipa. Para além disso, Ousmane Dembélé conta ainda com algumas repreensões por parte do Barcelona devido a atrasos na chegada aos treinos.