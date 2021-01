Joan Laporta: «Não se respeita o Barcelona, é triste ver isso»

Joan Laporta, candidato à presidência do Barcelona, que já dirigiu o clube catalão entre 2003 e 2010, teceu duras críticas esta quarta-feira à forma como o ato eleitoral está a ser planeado: esteve agendado para 24 de janeiro, mas foi adiado para 7 de março, devido às restrições imposta pela pandemia de Covid-19.





"O Barcelona não está a ser respeitado, da comissão de gestão aos que decidem estas eleições do Barça, o clube não está a ser respeitado e é triste ver isso", afirmou Laporta."Estamos neste processo há muito tempo. O Barcelona precisa urgentemente de um presidente e de um Conselho de Administração para tomar decisões urgentes. Não se procuraram soluções, o que me faz questionar o porquê? O Barcelona não está a ser respeitado, eles [comissão de gestão] saberão porque o fazem", referiu.O candidato à presidência do Barcelona falou também da situação de Messi - jogador está livre para assinar por qualquer clube - e do 'ataque' do PSG ao craque argentino: "O Barcelona tem de ser capaz de fazer uma boa proposta para que Messi aceite. Depende do clube, Messi tem de saber que proposta lhe fazem e tem de saber rapidamente. Pois será cada vez mais difícil. Já há outros clubes a negociar, e o Barcelona continua sem presidente. É uma falta de respeito ao Barcelona que clubes como o PSG digam publicamente que vão contratar Messi. Não podemos permitir que outros clubes se deem ao luxo de nos desestabilizar", sublinhou.