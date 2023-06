Joan Laporta: «No ano passado recebemos uma proposta de 100 milhões por De Jong»

Joan Laporta concedeu esta quinta-feira uma entrevista ao OnzeTV3, onde o tema mercado de transferências não passou despercebido. Em declarações no referido canal, o presidente do Barcelona revelou ter recebido propostas por vários jogadores do plantel. "Recebemos propostas por Pedri, Ansu Fati, Christensen, De Jong e [Ronald] Araújo, mas achamos que eles devem continuar no clube", atirou.

Sobre o médio internacional holandês, Laporta confidenciou ainda que o clube recebeu uma proposta de 100 milhões de euros pelo jogador no último mercado. "No ano passado recebemos uma proposta de 100 milhões por De Jong e resolvemos não vendê-lo. Há jogadores que não devem estar no mercado", vincou.