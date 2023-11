João Cancelo após derrota do Barcelona na Champions: «Já contra a Real Sociedad não merecíamos ter vencido...»

João Cancelo foi desafiado a falar sobre o momento do Barcelona após a derrota do clube frente ao Shakhtarna Liga dos Campeões. A formação culé não está a passar por uma boa fase depois de um bom início de época. Antes de perder para a Champions, o Barcelona conseguiu vencer a Real Sociedad, mas com um golo marcado apenas aos 90’+2."Não fizemos um bom jogo. Já no último encontro com a Real Sociedad também não fizemos um grande jogo e conseguimos os 3 pontos. Não foi merecido. Hoje foi uma derrota, mas penso que o Shakhtar merecia ganhar. Temos um grande grupo e vamos com certeza conseguir ultrapassar esta fase", afirmou o internacional português em declarações à ‘TNT Brasil’.E prosseguiu: "Não consigo explicar porque vejo todos os meus companheiros a treinar bem, são todos grandes profissionais. Temos um grupo fantástico. Desde o dia que cheguei aqui que me sinto em casa, é uma família. Por vezes o futebol é isto. Mas como disse com os grandes jogadores que temos, com uma equipa que é o Barcelona, que é uma das melhores equipas da Europa. Temos de passar esta fase má porque somos profissionais e isto faz parte do crescimento da equipa"