João Cancelo convocado para a Supertaça mas ainda sem alta médica

Xavi convocou João Cancelo para viajar com a equipa do Barcelona para a Arábia Saudita, onde os blaugrana vão disputar a Supertaça, mas o jogador português ainda não tem alta médica.Cancelo sofreu uma "distensão" no joelho esquerdo durante o jogo com o Las Palmas, na semana passada, sendo que na altura apontou-se para uma paragem de três semanas.Mas a recuperação tem vindo a correr bem e em Espanha já se falou na possibilidade de o futebolista português poder vir a ser utilizado em Riade. Para já, segundo consta na convocatória do clube, Cancelo não tem alta médica.O Barcelona defronta o Osasuna na próxima quinta-feira. Se ganhar mede depois forças na final com o vencedor do Real Madrid-Atlético Madrid, no domingo.