João Cancelo não recupera e desfalca Barcelona na final da Supertaça

João Cancelo é baixa certa no Barcelona para a final da Supertaça espanhola diante do Real Madrid (19 horas, no domingo). Os catalães ainda tinham expectativa na recuperação da lesão no ligamento do joelho esquerdo, mas as indicações deste sábado, no derradeiro treino antes desse clássico, desfizeram as dúvidas, já que o lateral ficou o tempo todo no ginásio, enquanto os restantes colegas trabalhavam no relvado das instalações do Al Nassr.De resto, a imprensa espanhola revela que Xavi não estava muito inclinado a forçar a utilização do português, especialmente tendo em conta o mês complicado que os catalães terão pela frente, com jogos da Taça do Rei e da Liga espanhola.