João Cancelo 'reforça' Barcelona na Taça do Rei

João Cancelo está recuperado da lesão no joelho esquerdo, constituindo um importante reforço para o difícílimo duelo desta quarta-feira entre o Barcelona e o Athletic, em San Mamés, respeitante aos quartos de final da Taça do Rei. "Tanto ele como o Christensen estão bem e terão muitos minutos", adianta Xavi Hernández, treinador dos culés, antevendo um desafio complicado: "É um jogo de cara ou coroa, não queríamos algo assim. O Athletic é muito intenso e aperta imenso os rivais, sobretudo quando atua em casa. O estádio é complicadíssimo. Estamos a três jogos da final. Se amanhã é o dia de fazermos o clique? O clique era ganhar amanhã, nos jogos seguintes e conquistar um título." Ernesto Valverde, técnico do Athletic, já vai contar com o atacante Iñaki Willliams, ontem regressado da CAN. "O Barça é o favorito para ganhar o jogo e a prova, mas jogamos em San Mamés e tudo faremos para proporcionar uma grande noite aos nossos fãs", diz o técnico dos bascos.

O sensacional Girona visita o Maiorca. "Atingir as meias-finais é um repto muito grande. Este jogo é uma ilusão, uma motivação", diz Míchel, técnico dos catalães. "O Girona é a equipa da moda", admite Javier Aguirre, treinador do Maiorca.