João Cancelo: «Vou fazer de tudo para 'explodir' no Barcelona»

João Cancelo chegou ao Barcelona no último dia do mercado de transferências e, apesar de ter apenas 31 minutos jogados pela formação culé, foi utilizado por Roberto Martinez nos dois jogos de qualificação da Seleção para o Europeu’2024. Em declarações ao jornal 'Sport', falou sobre a receção dos colegas e o sonho tornado realidade."Vou fazer de tudo para 'explodir' no Barcelona, tentar mostrar o meu futebol, a minha qualidade, mas sempre com a ajuda da equipa porque preciso e acho que temos qualidade para isso no plantel. Espero que seja uma ótima temporada", começou por referir o lateral-direito. "É uma equipa muito jovem, já conhecia o Ferran e o Gündogan. Todos me receberam muito bem, são todos espetaculares. Só conseguimos grandes coisas formando um grande grupo", realçou.O internacional português deixou ainda muitos elogios a Xavi: "O treinador dá-me um pouco de liberdade e gosto disso. Sinto-me confortável a jogar por dentro, mas também por fora. Vou adaptar-me a tudo o que ele pedir. Seja em Montjuic ou em qualquer outro lugar, quero sempre jogar com a camisola do Barcelona e mostrar aos adeptos e às pessoas que acreditaram em mim como foi difícil chegar ao Barça. Quero conquistar grandes coisas porque é onde sempre sonhei estar. É um clube de sonho, todos os meus amigos sabem disso. Todos os meus ídolos jogaram no Barcelona".