João Félix ao ritmo dos assobios até ser substituído no Dragão

Bem se pode dizer que o português João Félix jogou ao ritmo dos assobios, já que cada vez que o jogador do Barcelona tocava na bola era vaiado pelos adeptos do FC Porto. Foi assim até ao momento em que foi substituído e aí o volume subiu ainda mais. Em relação a João Cancelo, não se registou qualquer reação negativa do público do Dragão, mesmo tendo este também passado pelo Benfica.