João Félix cheio de ‘ganas’: «É muito mais do que um dérbi»

João Félix preocupou a nação blaugrana ao sair com queixas do triunfo frente ao Shakhtar na Liga dos Campeões, mas ao que tudo indicada está a postos para a receção de amanhã (15h15) do Barcelona ao Real Madrid. Em entrevista à ‘Dazn’, o português confessou o entusiasmo por jogar o seu primeiro ‘El Clássico’ e reafirmou-se feliz na Catalunha.

"Quando estava no Alético os dérbis eram duros, mas ‘El Clássico’ é diferente. O Mundo todo espera por este jogo. São as duas maiores equipas do planeta e têm uma rivalidade enorme que dura há muitos anos . É muito mais do que um dérbi", explicou. Félix voltou a revelar-se maravilhado com os primeiros tempos no Barcelona: "Estou muito feliz. Fui bem recebido e toda a gente me trata bem." Em jeito de porta-voz da equipa, o avançado garantiu um Barcelona pronto para bater o eterno rival e não tem medo de assumir a responsabilidade: "Todos temos de assumir o papel de liderança para levar a equipa para frente quando é preciso. Tenho melhorado nesse aspeto e quero ajudar."

Apesar do susto de quarta-feira, o português não consta do boletim clínico do Barça, onde continuam Lewandowski, Pedri, De Jong, Koundé e Sergi Roberto.

Florentino não vai a Barcelona

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, não vai estar na tribuna em Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, é uma forma de repúdio às declarações do porta-voz culé, Mikel Camps, sobre Vinícius Júnior. "Não é racismo. Merecia uma bofetada por se um palhaço", escreveu na terça-feira, nas redes sociais.