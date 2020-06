Jogador do Barcelona e os 'estranhos' telefonemas: «A minha mulher pensou que tinha uma amante»

Martin Braithwaite foi contratado a 20 de fevereiro de 2020 pelo Barcelona, fora da janela de transsferência dada a lesão de longa duração de Ousmane Dembélé. Agora, quase quatro meses depois, o avançado recorda como foram dias de negociações e a confusão que isso criou na sua família.





"A minha mulher pensou que eu tinha uma amante. Recebia muitas chamadas mas não contei nada a ninguém, nem a ela. Começou a suspeitar de algo porque saía sempre de casa, com o frio que se sentia nessa altura em Madrid, para atender as chamadas", conta Martin Braithwaite, de 29 anos, ao 'Daily Mail'.O atacante deixou o Leganés - somava 8 golos marcados em 27 jogos oficiais - e no dia seguinte a ser contratado estreou-se na convocatória do Barcelona para a receção ao Eibar.Braithwaite custou ao bicampeão espanhol 18 milhões de euros, assinou até 2024 e tem uma cláusula de rescisão fixada em 300 milhões de euros.