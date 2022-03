Jogadora acusa Barcelona de "conduta abusiva": «Usaram métodos arbitrários ​​para me prejudicar»

Carta abierta al Presidente del FC Barcelona — Gio (@gio9queiroz) March 29, 2022

Gio Queiroz, atual jogadora do Levante, publicou uma mensagem no Twitter na qual denunciou abusos por parte do Barcelona, clube que representou nas duas últimas épocas e que a emprestou agora ao emblema de Valência.A brasileira, de 18 anos, contou que tudo mudou no clube espanhol depois de ter sido convocada para a seleção brasileira e diz ter provas do que aconteceu."Recebi indicações de que jogar pelo Brasil não seria o melhor para o meu futuro no clube. Eles estavam a encurralar-me de forma abusiva para me fazer desistir da Seleção Brasileira. Métodos arbitrários foram usados ??para prejudicar a minha vida dentro do clube", acusou, denunciando ainda um confinamento ilegal por um suposto contacto próximo com um caso positivo de Covid-19. Após cumprir o estipulado, Gio Queiroz juntou-se à comitiva brasileira com PCR negativo.Ao regressar a Barcelona, foi acusada de grave indisciplina por não cumprir o confinamento, de viajar sem autorização do clube e ainda ameaçada de ser afastada do clube. Para além disso, a jogadora denuncia também a violência psicológica de que foi alvo."Tornaram-se mais intensos e destrutivos", vincou, pedindo ajuda ao clube. "Espero que o Barcelona cumpra o seu papel e aja em conformidade. Também quero que o clube, por meio do seu presidente, se comprometa a implementar medidas efetivas para combater este problema", pode ler-se ainda na extensa carta.