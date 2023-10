Jogadores do Barcelona estão proibidos de andar de moto e bicicleta ou jogar... padel

Nenhum jogador está imune a lesionar-se nas condições mais inesperadas, mas há atividades que, de uma forma ou de outra, os colocam mais em risco. Praticar outras modalidades, por exemplo, já trouxe dissabores a alguns futebolistas no passado recente, com Manuel Neuer a ser um dos casos mais impactantes, já que há quase um ano sofreu uma lesão a praticar esqui que o afasta dos relvados até agora.Ora, para evitar isso mesmo, o Barcelona tem expressa uma cláusula em todos os contratos do seu plantel que proíbe os sues jogadores de fazer certas atividades consideradas perigosas. Por exemplo, de acordo com o jornal 'Sport', os futebolistas do plantel principal (e também da equipa B e modalidades) estão proibidos de utilizar certos meios de transporte como motas ou bicicletas. No que a modalidades diz respeito, o esqui, o paraquedismo e desportos aquáticos (como motos de água, kitesurf, windsurf, etc) estão também proibidos, tal como o padel, uma modalidade na moda recentemente, mas que agora está colocada na lista negra dos catalães, muito por culpa do risco de lesão pelos eventuais movimentos bruscos.Regras que João Félix e João Cancelo, os dois portugueses do Barcelona, terão de cumprir, sob pena de, caso não respeitem, serem punidos pela direção culé.