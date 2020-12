Jogadores do Barcelona questionam esquema tático de Koeman

Alguns jogadores do Barcelona começam a questionar a eficácia do 4x2x3x1 que Ronald Koeman implementou, principalmente pela sua rigidez, impedindo que o esquema tático se torne mais flexível. A informação foi avançada pelo jornalista Adrià Albets, no programa 'Què T'Hi Jugues', da Cadena SER Catalunha.





Citando fontes bem colocadas no balneário culé, o jornalista conta que Koeman convenceu a equipa da necessidade de passar do habitual 4x3x3 para um esquema que o treinador considera mais seguro, mas que começa a ser questionado.O holandês disse várias vezes que o esquema de jogo da equipa é inegociável, isto embora ao longo da sua carreira tenha usado outros.O Barcelona tem quatro derrotas na Liga, a última das quais no sábado, frente ao Alavés.