Jordi Alba 'apertou' Trincão e Griezmann saiu em defesa do português

Por mais que tente - e diante do Granada até foi elogiado pela sua capacidade para lutar e pela produção que teve -, Francisco Trincão continua sem encontrar o caminho do golo pelo Barcelona. Nessa partida, que os catalães acabariam por vencer por 5-3, o jovem português foi aposta inicial de Ronald Koeman e até esteve em bom plano, mas houve um momento na primeira parte que chamou à atenção ao jornal 'Sport'. Depois de um lance individual, o português perdeu a bola e deixou Jordi Alba 'louco'.





O lateral, "que estava do outro lado do campo, começou a gritar o seu nome [de Trincão]. Talvez para lhe pedir um pouco mais de concentração, por saber que o jogo estava num momento delicado". De acordo com o 'Sport', Trincão nem reparou. Mas Antoine Griezmann, que andava por ali perto, percebeu a cena e rapidamente saiu em defesa do colega. "A partir das bancadas do Nuevo los Cármenes pôde apreciar-se na perfeição como lhe pediu calma com um gesto com as mãos. Jordi Alba acatou o pedido", relata o 'Sport', que vê a atitude do avançado francês como um ato de quem entende o momento complicado pelo qual o português passa.Contratado ao Sp. Braga por 31 milhões de euros, Trincão tem até ao momento apenas uma assistência no seu registo, apesar de já em várias ocasiões ter sido elogiado pelas suas atuações. Só lhe falta o golo...