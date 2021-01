Jordi Alba: «Sou um dos jogadores mais odiados no futebol»

Jordi Alba, defesa do Barcelona, admitiu que é uma das pessoas mais odiadas do futebol. Tudo pela forma combativa como joga.





"Se as pessoas me conhecerem apenas através do futebol devem pensar que eu sou um dos jogadores mais odiados do futebol, isso é óbvio", admitiu Alba, numa entrevista à Movistar+."É a minha forma de jogar e foi assim que me tornei no jogador que sou. Os que me são próximos conhecem-me como sou, humilde, uma pessoa que dá valor a tudo na sua vida. Mas o jogador Jordi não tem nada a ver com o Jordi humano ou o Jordi que está com os companheiros de equipa. É verdade que jogo de forma dura e entendo o ódio que as pessoas que não me conhecem possam ter em relação a mim", explicou o jogador.