Jordi Cruyff deixa cargo de diretor desportivo do Barcelona no final da época

Jordi Cruyff, atual diretor desportivo do Barcelona, vai deixar o clube no final da presente temporada, comunicou esta terça-feira Joan Laporta, presidente dos blaugrana.





Após duas temporadas ao serviço do clube, Jordi Cruyff deixa Camp Nou em busca de novos desafios na carreira, como o próprio revelou numa reunião com o líder dos culé, onde ter-se-á oferecido para ajudar o clube na transição para uma nova estrutura executiva do futebol e fechar algumas contratações pendentes para a próxima época.Filho de Johan Cruyff, lendário futebolista holandês que brilhou no Barcelona como jogador e treinador, Johan já tinha desempenhado as funções de diretor desportivo e treinador de diferentes equipas, tendo deixado, mais recentemente, o cargo de técnico do Shenzhen FC, do campeonato chinês, em 01 de setembro de 2021, antes de abraçar o projeto do Barcelona.