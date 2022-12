Jordi Cruyff e o possível regresso de Messi a Barcelona: «Os sonhos são gratuitos, os jogadores não»

Jordi Cruyff abordou o atual momento do Barcelona numa longa entrevista ao jornal 'Sport', na qual um possível regresso de Messi à Catalunha voltou a ser tema. O diretor desportivo do clube espanhol não escondeu que gostava de voltar a ver o argentino com a camisola blaugrana, mas lembrou que não será fácil."Quando falamos de Messi existem muitas questões, como o fair play. Os sonhos são gratuitos, os jogadores não", começou por referir, recordando depois o pai, Johan Cruyff, que faleceu em 2016."Quando penso em Messi, tenho lembranças da minha família, do meu pai. Quando dois grandes se tornam grandes é importante que esta história termine com um abraço final. Como? Quando? Não sei, mas posso dizer, por experiência própria, ao ver o meu pai, que aquele último abraço foi importante para ele e para nós. Falando de Messi, é importante que um dia ele também acabe com aquele abraço final, porque os dois merecem e têm de fazer esse esforço", frisou.