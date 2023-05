Jorge Mendes em Barcelona para discutir futuro de Ansu Fati: «Vamos ver o que vai acontecer»

Jorge Mendes está em Barcelona para discutir o futuro de Ansu Fati com os responsáveis do Barcelona. O empresário português foi esta terça-feira 'apanhado' no Aeroporto de Barcelona pela imprensa local e não fugiu às questões dos jornalistas que aguardavam por mais informações sobre o futuro do internacional espanhol.

"Ainda não falei com ninguém. Não posso falar porque primeiro tenho de falar com os responsáveis", começou por dizer o empresário português, antes de falar sobre Ansu Fati: "É um grande jogador. Já demonstrou todo o seu valor no Barcelona antes da sua lesão. Demonstrou a todos que era um fenómeno e agora vamos ver o que vai acontecer. Não posso dizer mais nada. Vamos falar", disse.





Recentemente, a imprensa espanhola avançou que Jorge Mendes tinha prometido ao Barcelona uma oferta de 70 milhões de euros pelo jogador no próximo verão.Esta temporada, Ansu Fati soma um total de 1.657 minutos, distribuídos por seis competições, tendo apontado sete golos e realizado três assistências em 45 jogos realizados.