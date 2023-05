Jorge Mendes negoceia empréstimo de João Cancelo ao Barcelona

O jornal 'Sport' avança este domingo em Espanha que Jorge Mendes esteve na Catalunha nos últimos dias a tratar do possível empréstimo de João Cancelo ao Barcelona.O internacional português foi cedido pelo Manchester City ao Bayern Munique até ao final da época, mas os bávaros não querem ficar com o jogador, que tem tido um percurso algo irregular na equipa alemã.O desportivo catalão explica que o lateral, que não pretende voltar a Manchester, está recetivo à mudança para o Barcelona e que o empresário negoceia o empréstimo por uma época, com opção de compra.Ao que parece, Xavi preferia reforçar outras posições, mas a chegada de Cancelo até é vista com bons olhos pelo treinador.