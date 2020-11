Jorge Mendes vai negociar contrato de Ansu Fati com o novo presidente do Barcelona

Resolver o 'dossier' Ansu Fati, a pérola do Barcelona, de apenas 18 anos, será uma das prioridades do novo presidente do Barcelona, que será eleito em janeiro próximo, garante o jornal 'Sport'.





É que Jorge Mendes, o empresário do jogador, e o pai, Bori Fati, consideram que o contrato do avançado acaba em 2022, pelo que dentro de um ano ele pode negociar com qualquer equipa.Só que o clube diz que tem dois anos de opção, que ficaram estipulados quando Fati assinou o seu último contrato, em março deste ano - onde ficou com uma cláusula de 400 milhões de euros -, e para a atual direção o vínculo do jogador só termina em 2024.A equipa técnica, afiança o jornal, recomenda assinar com o avançado até 2026, mas tudo vai depender da nova direção e do dinheiro que tiver disponível.Garantir a permanência de Fati e de Messi são dois dos assuntos mais prementes, pois eles podem ser os pilares do novo projeto.Seja como for, a Fati não faltam propostas e Jorge Mendes está a postos para negociar um novo contrato para o jovem jogador, seja com o Barcelona ou com outro colosso europeu.