Kluivert explica saída da formação do Barcelona: «Laporta quis colocar um conhecido seu»

Patrick Kluivert, embaixador da LaLiga e ex-diretor do futebol de formação do Barcelona, falou à 'Cadena SER' sobre a situação financeira do clube e revelou que deixou o cargo nos catalães porque Laporta "quis colocar um conhecido seu" no lugar."O Barcelona está numa fase complicada, mas se contratam quem querem contratar vão ser competitivos como têm sido todos os anos", começou por dizer, abordando o 'tema' Lewandowski: "É um grande jogador e tem umas caraterísticas impressionantes, mas tem 34 anos. Ainda assim, é preciso olhar para a sua qualidade".O holandês, que entre 1998 e 2004 representou o Barça, abordou a sua relação com o clube - onde joga um dos seus filhos - e a chegada de Laporta, em março de 2021."O meu filho joga nas camadas jovens, portanto estou informado sobre tudo o que se passa no clube. Ele está muito contente lá. Não foi por decisão minha que saí. Veio o novo presidente, Laporta, que quis colocar um conhecido seu no meu lugar. Não me deu explicações e achei um pouco estranho, mas é preciso respeitar as decisões", rematou.