Koeman: «9 em cada 10 pessoas de Madrid assinalavam penálti na mão do Sergio Ramos em Eibar»

Ronald Koeman foi muito claro quando lhe perguntaram na conferência de imprensa do Barcelona sobre o lance polémico de Sergio Ramos no jogo do Real Madrid em Eibar deste domingo, que terminou com a vitória dos merengues por 2-1. O defesa espanhol tocou a bola com a mão na área, já na segunda parte, e o árbitro nada assinalou. O treinador dos catalães não consegue entender.





"Não entendo o VAR. Já o tinha dito depois do nosso jogo contra o Real Madrid e não quero repeti-lo. Nesse lance do Sergio Ramos, 9 em cada 10 pessoas de Madrid teriam assinalado penálti. Mas o árbitro não. Já sabemos", afirmou Koeman.O técnico holandês foi também confrontado sobre se considera que o Real Madrid é beneficiado pelas arbitragens, mas voltou a focar-se no lance do jogo com o Eibar."Da minha parte acho que é penálti, mas não quero dizer mais nada. O árbitro e o VAR decidiram o contrário e eu respeito. Mas se me perguntarem a mim, é penálti", concluiu.