Koeman acusa jogador do Barcelona: «És um bufo»

Ronald Koeman terá acusado um jogador do plantel culé de ser 'um bufo'. De acordo com o jornal espanhol 'El Pais', o treinador do Barcelona terá no início da temporada apontado o dedo a Riqui Puig, fazendo-lhe acusações em frente a toda a equipa e deixando-o de fora das suas opções técnicas.





Koeman 'marcou' cinco jogadores: vida difícil para mostrar serviço no Barcelona



Até ao momento, o médio espanhol, de 21 anos, soma apenas 74 minutos de utilização: três jogos da Liga dos Campeões e um da liga espanhola, e nesse jogo, contra o Getafe, esteve em campo apenas 3 minutos."Tu és um bufo", terá acusado o holandês dirigindo-se ao jogador de 21 anos. O 'El País' refere que a acusação aconteceu ainda na pré-temporada e que o 'castigo' desportivo foi não estar na lista de convocados para a jornada inaugural da liga espanhola, frente ao Elche, jogo que entretanto foi adiado, não tendo ainda sido disputado.A publicação espanhola refere ainda que além da difícil relação com o treinador, Riqui Puig também foi chamado à atenção por um jogador veterano da equipa, por considerarem que o jovem médio se 'esticava' demasiado.Esta não é a primeira vez que o jogador da formação espanhola vê recair sobre si suspeitas de difícil relacionamento: também Valverde e Setién deram indicações de pouco ou nada contarem com ele.