Koeman chamou Trincão à atenção após jogo com o Cornellà

Francisco Trincão chegou ao Barcelona no verão, teve alguns momentos positivos desde então, mas a verdade é que na Catalunha ainda não convenceu por completo os fãs e dirigentes do clube. Esta semana, depois do jogo com o Cornellà, onde aposta a titular, o jovem português terá mesmo sido chamado à atenção por Ronald Koeman, numa conversa posterior ao jogo na qual o técnico holandês fez notar a sua insatisfação.





De acordo com a Catalunya Ràdio, Koeman exigiu mais ao jovem português, pedindo-lhe que seja mais atrevido e decidido nas suas jogadas. Ainda assim, a emissora catalã deixa claro que nessa mesma conversa o técnico holandês garantiu total confiança no potencial do jovem luso de 21 anos e na sua capacidade para atingir aquilo que se espera dele.Lembre-se que Trincão foi contratado pelo Barcelona ao Sp. Braga a troco de 31 milhões de euros, numa transferência surpresa que foi fechada no mercado de inverno. Chegado aos catalães esta época, o jovem luso já disputou 25 partidas, mas apenas realizou 800 minutos e fez somente uma assistência para golo.