Koeman comentou dérbi de Madrid: «É melhor que o Atlético perca»

"Podemos comentar sobre outros jogos, mas o mais importante é vencer o nosso jogo. Olhando para a classificação, é melhor que o Atlético Madrid perca, para reduzir a diferença pontual", afirmou Koeman.





Koeman não acredita no 'psicológico' e diz que jogadores têm de dar passo em frente

"Podemos comentar sobre outros jogos, mas o mais importante é vencer o nosso jogo. Olhando para a classificação, é melhor que o Atlético Madrid perca, para reduzir a diferença pontual", afirmou Koeman.O treinador do Barcelona admite que a equipa não está a ter os resultados que pretende, mas diz não estar obcecado por isso: "Nos últimos dois jogos criamos oportunidades, mas sofremos golos e perdemos. Temos que melhorar na defesa, mas não é algo com que esteja obcecadp. Muitos erros são individuais, penáltis, cantos... Contra a Juventus entramos mal e deixamos-nos dominar. Mas na Liga dos Campeões conseguimos 15 pontos em 18. No campeonato a situação é diferente, temos que estar focados", sublinhou.