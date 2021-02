Koeman e o futuro de Messi: « O que dizem outros clubes e jogadores não nos interessa»

Ronald Koeman projetou esta segunda-feira o jogo da Liga dos Campeões com o PSG e Messi foi invariavelmente um dos temas da conferência de imprensa.





"Mesmo que soubesse alguma coisa sobre o seu futuro não o diria. Ele está comprometido a 100 por cento com o Barcelona. Oxalá ganhemos esta temporada algum troféu. O que dizem outros clubes ou jogadores não nos interessa. Não prestamos atenção. Há muitas opiniões, fala-se muito, mas a última palavra é de Messi. A decisão será muito pensada e ponderada. Será a que ele considerar melhor. Sou muito melhor quando ele está em campo e o mesmo pensam todos os seus companheiros. Com Leo somos muito mais fortes. Oxalá continue no Barcelona por muitos anos mas teremos que respeitar a sua decisão. A sua cabeça está agora no Barcelona, como se vê em cada jogo", disse o treinador do Barcelona.