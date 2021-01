Koeman e os sete penáltis já falhados pelo Barcelona: «Não se pode aceitar»

O Barcelona já falhou sete penáltis esta época, situação que Ronald Koeman considera ser inaceitável. O treinador confirmou este sábado, na antevisão do jogo com o Elche, que amanhã, antes do encontro, serão escolhidos os marcadores dos pontapés dos onze metros.



"Estamos a analisar a questão dos penáltis, tivemos 12 esta época e falhámos 7, contando com a Supertaça. É muito, é demasiado", explicou o treinador holandês.





"Se não está o Leo [Messi], que é o número um, precisamos que outros jogadores tenham qualidade e que marquem os penáltis. Treinámos hoje e ontem. O público não está presente, não há pressão. Não se pode aceitar, há que fazer alguma coisa", acrescentou Koeman.