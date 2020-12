Koeman está "chateado" e diz que não faz "teatro": «O Messi não comete erros na defesa!»

Não está fácil a situação do Barcelona em Espanha. Além da indefinição relativamente à continuidade de Messi e de a gestão do clube estar a ser garantida por uma comissão, até às eleições de janeiro, os resultados têm deixado muito a desejar. Este fim de semana a equipa perdeu na visita ao Cádiz e ocupa um pouco prestigiante 9.º lugar na classificação da LaLiga. Ronald Koeman não está satisfeito, até porque agora segue-se o jogo com a Juventus, em casa, para a Liga dos Campeões.





"É para estar descontente", disse o técnico holandês quando questionado sobre a situação anímica dos jogadores. "Temos de analisar a derrota, mas há uma diferença entre perder um jogo como o de sábado e perder no campo do Atlético Madrid. A forma como nos marcaram, como criaram perigo... eu não faço teatro, mas estou chateado. Já disse isso aos jogadores na reunião de ontem. Estando no Barcelona não se pode sofrer golos como os que temos sofrido em vários jogos."Koeman está insatisfeito com a defesa e não aceita que se culpe Lionel Messi. "Ele é o jogador mais importante no nosso ataque. As nossas ocasiões de golo quase sempre passam por ele. É fácil culpá-lo, pela sua trajetória... Mas a verdade é que ele não comete erros na defesa."O treinador viu Ousmane Dembélé sofrer uma nova lesão e voltou a queixar-se dos horários dos jogos. "É uma lástima perder outro jogador por lesão, é um passo atrás. É mais uma situação que explica por que me queixo dos horários. Não entendo quem marca os horários dos jogos. Se tens de jogar na Liga dos Campeões na terça-feira à noite, não se pode chegar a casa às quatro e meia da manhã. Fizemos cinco jogos fora de casa, todos às nove da noite. Isto não é uma ajuda para uma equipa espanhola."O Barça vai defrontar a Juventus, agora com Cristiano Ronaldo, que falhou o jogo da primeira mão, em Turim, por estar a recuperar da covid-19. Será a presença do português no jogo uma fonte de motivação? "Não. Pensamos que é um jogo importante, com duas grandes equipas que vão lutar pelo primeiro lugar do grupo. É sempre bom quando participam os melhores, o Cristiano Ronaldo é um dos melhores. Está entre a elite do nosso mundo. Há que defender bem e tentar ter a posse da bola."