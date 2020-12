Koeman explica 'férias' de Messi

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, foi questionado sobre a ausência de Messi no encontro de hoje, frente ao Eibar. “Os médicos indicaram que precisava de descanso, devido a problemas no tornozelo. Por isso, demos-lhe mais dois dias de férias. Vai regressar depois do jogo”, revelou. O avançado argentino também falou sobre o seu novo técnico na entrevista que concedeu no seu país e Koeman apreciou as palavras. “É ótimo que expresse as suas opiniões. Sempre estive tranquilo com Messi e nada mudou. Não podemos influenciar a sua decisão [no final da época], temos é de conseguir que esteja ao seu melhor nível”, destacou.

Com a ausência da maior estrela da equipa, Koeman tem boas notícias. Ousmane Dembélé já treinou com o restante plantel e sem limitações, por isso deve ser opção para hoje. “Só revelo a lista de convocados amanhã, mas tem trabalhado bem e está em condições. Por isso, muito provavelmente vai estar connosco”, referiu.

Diego Costa força saída

O avançado espanhol do Atlético Madrid, Diego Costa, não marcou presença no treino de ontem dos colchoneros. O jogador, de 32 anos, já terá pedido à direção do clube uma rescisão de contrato por mútuo acordo, alegando problemas pessoais, segundo a imprensa espanhola.