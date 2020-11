Koeman: «João Félix é uma peça chave no Atlético e tem um grande futuro pela frente»

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, deixou esta sexta-feira grandes elogios a João Félix, considerando que o avançado português é "uma peça chave" na equipa do Atlético Madrid e que tem "um grande futuro pela frente".





"É um jovem com um grande futuro pela frente e melhorou esta temporada. É uma peça chave no Atlético, joga para a frente, com liberdade... se não o marcas bem, pode criar-te muitos problemas. Um grande jogador com grande futuro", afirmou o técnico dos catalães, na antevisão à visita ao reduto dos colchoneros, agendada para as 20 horas de sábado.O treinador holandês sublinhou a importância de vencer o Atlético, até porque caso a equipa de Madrid vença ficará com 9 pontos de vantagem sobre os catalães. "É um jogo importante e temos de conseguir um bom resultado. O campeonato é longo, podem acontecer muitas coisas e vamos defrontar uma grande equipa, que luta por conquistar títulos. Temos de estar bem e jogar bem", sustentou Koeman.Luis Suárez, que testou positivo à Covid-19, é baixa na equipa do Atlético Madrid mas Koeman rejeita estar aliviado pela ausência do avançado uruguaio. "Nós também temos baixas importantes. Qualquer treinador sabe que pode perder jogadores com a seleção, com lesões ou pela Covid", justificou o técnico blaugrana, que também elogiou a qualidade da formação orientada por Simeone."A grande qualidade do Atlético é que sabe jogar de diferentes formas, apesar de um sistema fixo. Além disso está habituado a defender um resultado, é uma equipa muito competitiva. Sabemos que vai ser um jogo complicado, contra uma equipa forte e temos de destacar o trabalho do seu treinador", concluiu Ronald Koeman.