Koeman: «Laporta disse-me 'amanhã renovamos com Messi'. Na noite seguinte ele foi-se embora»

Ronald Koeman recordou esta quinta-feira, em entrevista ao 'Relevo', o momento em que soube que Lionel Messi ia abandonar o Barcelona, no verão de 2021, quando ainda se encontrava no comando técnico dos catalães.

"Foi uma surpresa para mim. Na pré-temporada disseram-me: 'Amanhã vamos ter uma reunião com Messi e com o pai dele, assinamos e fica". No dia seguinte, Laporta ligou-me a dizer: 'Isto está complicado'. E na noite seguinte ele foi-se embora. Messi é o Barcelona. Fez tanto pelo clube que não merecia ir-se embora assim", afirmou o agora selecionador da Holanda, que assumiu ter travado uma saída de Pedri para o Bayern Munique: "Na primeira semana de trabalho de Pedri com a equipa principal, o clube perguntou-me se ele ia jogar porque o Bayern estava muito interessado nele. Disse-lhes que ele ficava, que dentro de pouco tempo ia ser titular."