Koeman não atira a toalha ao chão: «Messi tem a palavra final»

Messi ainda está em dúvida para a final da Supertaça espanhola, amanhã, frente ao Athletic Bilbao. O craque falhou a meia-final, diante da Real Sociedad, devido a uma lesão muscular na perna esquerda, comprovada na ecografia realizada esta semana e, apesar de ter treinado na sexta-feira, Koeman prefere cautelas quanto à sua ida a jogo.





"O Leo treinou, ontem, individualmente, e veremos se ele pensa ou não em jogar. Tem a palavra final, e iremos esperar por amanhã de manhã para ver como está. Temos esperanças de que jogue. Mas, jogue ou não jogue, tentaremos fazer o nosso jogo. Qualquer equipa teria mais possibilidades de ganhar [com Messi em campo]. Se tens o número 1 do mundo, tens mais possibilidades, graças à sua criatividade e à sua eficiência", afirmou o treinador do Barcelona este sábabo, em conferência de imprensa.