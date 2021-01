Koeman: «Não sei se há salários em atraso, tenho de perguntar»

Ronald Koeman foi esta terça-feira confrontado com rumores de que haveria salários em atraso no Barcelona, mas o treinador holandês disse que não sabia de nada.





"Não sei se isso é verdade, tenho de perguntar. Até agora, não posso responder a esse tipo de questões", referiu Koeman na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã com o Rayo Vallecano, para a Taça do Rei.Depois foi questionado sobre a crise económica do clube. "As equipas sofrem economicamente por causa da covid, o Barça também se ressente, pela falta de turismo. Todos os clubes passam por isso, não é só aqui. Mas não tenho visto os jogadores muito afetados por causa disso. Todos ajudámos o clube com a redução salarial."Sobre Messi, Koeman garante que o argentino está a 100 por cento. "É verdade que teve queixas, não esteve muito tempo parado. Mas está com vontade, fresco e sem queixas. Para ganhar troféus precisamos de um Messi em forma e ao seu nível."O holandês também se queixou do pouco tempo disponível entre os jogos. "Não há outro remédio que não seja trabalhar assim. Não há treinos para preparar grande coisa taticamente. Faltam-nos dias, tempo. Com jogos à noite o cansaço é maior porque chegamos muito tarde a casa. Vá lá que o jogo a seguir é no domingo..."