Koeman: «Nos primeiros dois treinos no Barça percebi que Pedri ia ser um grande jogador»

Ronald Koeman, antigo treinador do Barcelona, esteve no congresso 'AK Coache's World', organizado pelo treinador Aitor Karanka, e recordou a sua passagem pelos catalães. E uma das histórias foi sobre Pedri."Quando assinei contrato com o Barça falaram-me dele, mas não o conhecia. Nos primeiros dois treinos percebi que ia ser um grande jogador. Vi o suficiente em dois treinos. Disse nessa pré-época que ele tinha de ficar, já que o Barça teve ofertas para que ele jogasse fora um ano. Mas eu disse: 'Pedri não sai daqui porque acho que vai titular dentro de pouco tempo'. E assim foi", relembrou o treinador holandês.Pedri foi eleito Golden Boy no ano passado, o prémio do jornal italiano 'Tuttosport' para o melhor jogador sub-21.