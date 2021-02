Koeman pede mudanças urgentes: «Estamos a matar os jogadores»

Tal como em Portugal, também em Espanha as últimas semanas têm sido frenéticas, com jogos a cada três dias e pouco tempo para sequer recuperar o fôlego. O Barcelona tem sido uma das equipas mais afetadas por isso mesmo, especialmente porque tem jogado praticamente sempre fora, algo que levou este sábado Ronald Koeman, na antevisão ao duelo com o Betis (uma vez mais longe da Catalunha), a deixar um apelo às entidades que regem a modalidade.





"É difícil. O número de jogos que as equipas grandes têm, com três provas, isto para lá do momento que vivemos pela Covid-19... Temos de falar com os jogadores para ver como estão fisicamente, as sensações que têm. Às vezes há que dar descanso a algum, para podermos ter todos nas melhores condições. Se contarmos com o jogo de amanhã e o de quarta-feira, são doze seguidos, onze deles fora de casa. E isso a jogar às 21 horas e voltando a casa às 3 da manhã. É difícil para os jogadores darem tudo. Precisamos de ajuda. Espero que um dia a UEFA ou a Liga pensem no número de jogos e no que estão a fazer aos jogadores. Não é normal o que temos de jogar, as viagens, os horários, fazer uma Supertaça a quatro equipas... Na minha opinião, é muito. Cada treinador tem a sua opinião e eu creio que isto de parar. Estamos a matar os jogadores. Isto não pode continuar assim. Teremos muitas lesões por causa disto mesmo. É impossível e esperemos que algum dia tomem a decisão de ajudar os jogadores com o seu estado físico", disse o técnico dos catalães.