Koeman: «Quando saí do Barcelona estávamos a 8 pontos do Real Madrid»

Ronald Koeman voltou a Espanha para apresentar a 'Koeman Cup by Fundación Sportium' - um torneio de golfe cuja receita será destinada à Fundación Cruyff - e foi questionado sobre o atual momento do Barcelona.O técnico, despedido a meio da época para dar lugar a Xavi, fez votos para que todos apoiem o novo treinador. "Seguramente melhorou algumas coisas, contrataram três avançados... Quando saí o Barcelona estava a 8 pontos [do Real Madrid] e agora a diferença é quase o dobro. Não é bom comparar, a tarefa de Xavi é tão complicada como foi a minha. Mas não vale a pena mentir, se perdes os últimos jogos em casa é porque acontece algo. Esta é a realidade de hoje do Barcelona. Precisa de tempo para voltar a ser o que foi, por isso peço tranquilidade, sem fazer contas aos títulos. Há que pensar a longo prazo, dar confiança e apoio ao treinador."Koeman, que garante continuar a ser culé, afiançou que a sua experiência no Barça "dava para escrever um livro". "Aconteceu muita coisa. O covid, a falta de presidente durante algum tempo, tive de responder a todo o tipo de perguntas, não podermos contratar os jogadores que queríamos, o fair-play financeiro, a perda de Messi de um dia para outro, a saída de Griezmann no último dia do mercado...", explicou acrescentando, todavia, que não se sente "um treinador fracassado".O holandês explicou que nunca teve o apoio de Laporta: "A verdade é que a situação do Barça é a mesma. Isto quer dizer que mudar um treinador nem sempre te garante melhorias. Não quero fazer nenhuma crítica, a única coisa que pretendo é apoiar o Xavi. O treinador não é o único culpado, eu não tive o apoio máximo do presidente. Espero que ele [Laporta] tenha aprendido com isto e que apoie o Xavi."