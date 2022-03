Koeman quebra o silêncio: «Laporta disse-me mil vezes que Xavi não seria o seu treinador»

Ronaldo Koeman deu uma entrevista ao diário holandês 'Algemeen Dagblad', onde falou pela primeira vez da sua saída do Barcelona. O treinador não escondeu alguma mágoa, particularmente no que diz respeito ao presidente, Joan Laporta."Eu não era o treinador de Laporta, tive essa sensação desde o primeiro momento. Depois das eleições não houve um 'clic'. Faltava esse apoio desde cima. O imporante para mim não era o dinheiro, tinha muita vontade de triunfar como treinador do Barcelona, de fazer tudo o que pudesse, mas dei-me conta que Laporta queria livrar-se de mim porque eu não tinha sido escolhido por ele", explicou o holandês, acrescentando: "O Laporta disse-me mil vezes que Xavi não seria o seu treinador porque não tinha experiência."Ainda a propósito de Xavi, Koeman não deixou de fazer um lamento: "Não me deram o tempo que deram ao novo treinador. E isso custa. Estava a trabalhar com muitos lesionados. Agora o Pedri volta a estar em forma, o Ousmane Dembélé...", explicou. "Todos os treinadores precisam de tempo e de paciência por parte da direção. Eu também gostava de ter tido estas contratações. Mas fico feliz pelo clube, por agora as coisas terem melhorado, e pelos jogagores. É agradável ver o Frenkie de Jong a jogar bom futebol, ele tem tanta qualidade..."Koeman lembrou também a saída de Messi: "Foi perante a insistência da direção que aceitei a saída de alguns jogadores para que colocassem as finanças do clube em ordem. Mas depois vês que trazem alguém por 55 milhões de euros pouco depois de terem deixado sair o Messi... E perguntas se não estava algo mais a acontecer. Por que o Messi teve de sair?"