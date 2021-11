Koeman queria levar Fernando para o Barcelona

A etapa de Ronald Koeman à frente do Barcelona terminou em outubro mas continuam a sair notícias relativas a esse período. A mais recente diz respeito ao pedido feito pelo holandês para reforçar a zona do meio campo, que segundo o 'Mundo Deportivo' terá passado por Fernando, do Sevilha. O brasileiro de 34 anos seria, na opinião de Koeman, o substituto ideal para que Busquets pudesse descansar em alguns jogos, já que via no antigo jogador do FC Porto características parecidas com as do internacional espanhol.A idade do atleta e o facto de terminar contrato com o Sevilha no final desta época seriam fatores que permitiriam ao Barcelona garantir Fernando por um preço não muito elevado, algo fundamental dada a delicada situação financeira que vive o clube. Ainda assim, o pedido de Koeman não foi concretizado e o holandês não só ficou sem o seu alvo como... sem o emprego.Julen Lopetegui, atual treinador do Sevilha, está contente com o rendimento do brasileiro e o processo de renovação está bem encaminhado. O atleta vê com bons olhos a continuação no clube andaluz.Fernando representou o FC Porto durante 6 temporadas, vencendo 4 Campeonatos Nacionais, 5 Supertaças, 3 Taças de Portugal e uma Liga Europa. Transferiu-se para o Manchester City em 2014 a troco de 15 milhões de euros.